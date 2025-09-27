ضبط قضايا تهريب ومخدرات وتنفيذ 320 حكمًا في المنافذ

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته المكثفة لمكافحة جرائم التهريب وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن: ضبط 5 قضايا تهريب بضائع، وقضية تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة، و3 قضايا في مجالي الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، و3.735 مخالفة مرورية متنوعة و42 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 320 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية على جميع المنافذ بالجمهورية.

اقرأ أيضا:

"أثناء انتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟

شكوك أم تنتهي بجريمة.. قصة مقتل "داليا" على يد شقيقها ووالدتها بالجيزة