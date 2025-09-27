إعلان

ضبط قضايا تهريب ومخدرات وتنفيذ 320 حكمًا في المنافذ

كتب : مصراوي

03:28 م 27/09/2025

وزارة الداخلية- أرشيفية

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته المكثفة لمكافحة جرائم التهريب وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن: ضبط 5 قضايا تهريب بضائع، وقضية تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة، و3 قضايا في مجالي الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، و3.735 مخالفة مرورية متنوعة و42 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 320 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية على جميع المنافذ بالجمهورية.

وزارة الداخلية ضبط قضايا تهريب

