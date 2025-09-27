24 ساعة.. الداخلية تضبط 370 قضية مخدرات و106 قطعة سلاح

كتب- علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن: ضبط 370 قضية مخدرات بحوزة 418 متهمًا، وكميات ضخمة من المواد المخدرة المتنوعة، و106 قطعة سلاح ناري و302 قطعة سلاح أبيض بحوزة 98 متهمًا، وتنفيذ 66.125 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبت 9 حوادث، وضبط 11 متهمًا هاربًا و15 من القائمين بأعمال البلطجة، إلى جانب ضبط 334 دراجة نارية مخالفة وإعادة 2 مبلغين ماليين تم سرقتهما.

كما تم رصد 21.738 مخالفة مرورية وفحص 63 سائقًا تبين إيجابية 12 منهم لتعاطي المخدرات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية.

