الداخلية تحبط المضاربة.. ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه في 24 ساعة

كتب : مصراوي

11:53 ص 27/09/2025

كتب- علاء عمران:
استمرارًا للضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تسببه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 9 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتورطين.

جرائم الاتجار غير المشروع أسعار العملات ضبط عملات أجنبية

