أمن القاهرة يضبط 7 لصوص في وقائع مختلفة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة".

وضبط بحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، كمية من الكابلات الكهربائية) وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما سيىء النية (عاطل – له معلومات جنائية) تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية ، وبحوزتهم الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم سيىء النية (عاطل – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه.

وضبط عاطلان لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامهما بسرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك"، وبحوزتهما (فرد خرطوش)، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمسكن أحدهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.