سقوط "مليونيرات السوق السوداء" في قبضة الشرطة

كتب : مصراوي

11:43 ص 26/09/2025

عملات أجنبية للاتجار بها بالسوق السوداء

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة قوية لشبكات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج السوق المصرفي.

وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 6 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

