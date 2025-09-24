فعل فاضح داخل عيادة طبيب بالوراق والشرطة تعاقبه

جلسة علاج في عيادة أسنان تحولت لكابوس لطالبة بالوراق، طبيب أسنان استغل ثقتها، وارتكب فعلا صادما أثناء الجلسة، لتضطر الفتاة للهروب سريعًا ومواجهة الجاني بالبلاغ الذي قلب حياته رأسًا على عقب.

داخل وحدة مباحث الوراق حضرت طالبة جامعية تشكو طبيب أسنان شاب وتتهمه بالتحرش بها أثناء علاجها داخل عيادته لتؤكد التحريات صحة روايتها.

معاون مباحث القسم ألقى القبض على الطبيب المشكو في حقه تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لحسم أمره.