إعلان

فعل فاضح داخل عيادة طبيب بالوراق والشرطة تعاقبه

كتب : محمد شعبان

05:49 م 24/09/2025

طبيب اسنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جلسة علاج في عيادة أسنان تحولت لكابوس لطالبة بالوراق، طبيب أسنان استغل ثقتها، وارتكب فعلا صادما أثناء الجلسة، لتضطر الفتاة للهروب سريعًا ومواجهة الجاني بالبلاغ الذي قلب حياته رأسًا على عقب.

داخل وحدة مباحث الوراق حضرت طالبة جامعية تشكو طبيب أسنان شاب وتتهمه بالتحرش بها أثناء علاجها داخل عيادته لتؤكد التحريات صحة روايتها.

معاون مباحث القسم ألقى القبض على الطبيب المشكو في حقه تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لحسم أمره.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحرش طبيب أسنان عيادة طبيب الوراق الجيزة طالبة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة: ترامب يقدم خطة لإنهاء الحرب في غزة بدعم عربي.. فما أبرز بنودها؟
* هل يُخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في اجتماعه المقبل؟