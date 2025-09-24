كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان يستقلان عربة "كارو" في حالة عدم اتزان بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين، وتبين أنهما عاملان لهما معلومات جنائية ويقيمان بدائرة قسم الوراق.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو، وأقرا بتعاطيهما المواد المخدرة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

