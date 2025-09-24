إعلان

محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة اليوم

كتب- مصراوي:

03:00 ص 24/09/2025

محمد مجدي أفشة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، جلسة المعارضة الاستئنافية لرجل الأعمال "ر. ح" المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة" والاستيلاء على شيك بمبلغ 13 مليون جنيه.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة بالتجمع، أصدرت حكمًا بمعاقبة رجل الأعمال "ر. ح" بالحبس 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مبلغ قدره 10 آلاف جنيه، في واقعة اتهامه بالاستيلاء على شيك بمبلغ مالي 13 مليون جنيه، من لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة".

اقرأ أيضًا:

تطور قضائي في استئناف "أم سجدة" على حكم حبسها في اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية

تجديد حبس "شاكر محظور" 45 يومًا في اتهامه بغسل 100 مليون جنيه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد مجدي أفشة جنح القاهرة الجديدة أفشة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان