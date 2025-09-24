محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة اليوم

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، جلسة المعارضة الاستئنافية لرجل الأعمال "ر. ح" المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة" والاستيلاء على شيك بمبلغ 13 مليون جنيه.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة بالتجمع، أصدرت حكمًا بمعاقبة رجل الأعمال "ر. ح" بالحبس 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مبلغ قدره 10 آلاف جنيه، في واقعة اتهامه بالاستيلاء على شيك بمبلغ مالي 13 مليون جنيه، من لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة".

اقرأ أيضًا:

تطور قضائي في استئناف "أم سجدة" على حكم حبسها في اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية

تجديد حبس "شاكر محظور" 45 يومًا في اتهامه بغسل 100 مليون جنيه