فيديو يثير الذعر في الغربية.. شاب يشعل زجاجات بنزين بسبب خلاف مالي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء إلقاء زجاجات بنزين مشتعلة بأحد الطرق في محافظة الغربية، ما أثار حالة من الخوف بين الأهالي.

وعقب فحص الواقعة، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، لكن أجهزة الأمن نجحت في تحديد وضبط مرتكب الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى. وبمواجهته، اعترف بارتكاب ما ظهر بالمقطع بسبب خلافات مالية مع أحد الأشخاص.

في الوقت نفسه، أفادت والدة المتهم بأن نجلها يعاني من مرض نفسي ويتردد على أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.