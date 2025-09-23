ضبط مكتبة تبيع آلاف الكتب المقرصنة في عين شمس

في حملة أمنية استهدفت مواجهة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مكتبة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

التحريات أثبتت قيام مالكها بطرح وبيع كتب روائية وأدبية دون تفويض من الجهات المختصة، في مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وخلال المداهمة، جرى ضبط المدير المسئول عن المكتبة وبحوزته 1231 نسخة من كتب متنوعة بدون أي تصريح رسمي.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.