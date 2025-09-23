"احنا الطلبة".. كواليس مشاجرة طاحنة في الإسكندرية

كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 20 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول 4 طلاب وطرف ثان طالبان أحدهما مصاب بكدمات متفرقة بالجسم جميعهم مقيمين بالإسكندرية تعدي خلالها الطرف الأول على الثانى بالضرب باستخدام عصا معدنية كانت بحوزة أحدهم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم (العصا المعدنية " المستخدمة فى التعدى")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.