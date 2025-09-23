معركة أمام مغسلة.. الأمن يكشف فيديو تعدي على عامل بالشيخ زايد

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص يتعدون بالضرب على آخرين أمام محل عملهم بالجيزة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة بلاغًا من مالك مغسلة (مصاب بكدمات وجروح متفرقة)، يتضرر فيه من قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب بسبب خلافات بينهم، ما أسفر عن إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.