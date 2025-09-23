إعلان

معركة أمام مغسلة.. الأمن يكشف فيديو تعدي على عامل بالشيخ زايد

كتب : علاء عمران

01:32 م 23/09/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص يتعدون بالضرب على آخرين أمام محل عملهم بالجيزة.
بالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة بلاغًا من مالك مغسلة (مصاب بكدمات وجروح متفرقة)، يتضرر فيه من قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب بسبب خلافات بينهم، ما أسفر عن إصابته المشار إليها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية مغسلة عامل الشيخ زايد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز لأعلى مستوى تاريخي له
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد