ضبط نصّابة استولت على أموال الشباب بزعم فرص عمل بالخارج في الأميرية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط سيدة مقيمة بالقاهرة، لاتهامها بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب على راغبي السفر للخارج.

كشفت التحريات أن المتهمة اعتادت الاحتيال على المواطنين بادعاء قدرتها على توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأجنبية، وروّجت لنشاطها الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد الاستيلاء على أموال الضحايا.

وعقب تقنين الإجراءات واستهدافها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأميرية، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول تبين من فحصه الفني احتواؤه على دلائل تؤكد ممارستها لهذا النشاط غير المشروع.

وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.