"سوزان" تطلب خلع زوجها: "رمى كلبتي من البلكونة"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "سوزان. ع"، 28 سنة، بدعوى خلع ضد زوجها بعد مرور أقل من عام على زواجهما، مبررة طلبها: "رمى الكلبة بتاعتي من البلكونة قدامي.. ومبقاش عندي أي أمان معاه".

بدأت "سوزان" حديثها قائلة إنها تعرفت على زوجها عن طريق إحدى الصديقات، وارتبطت به بعد فترة قصيرة من الخطوبة لكونه شخصًا هادئًا وملتزمًا، إلا أنها اكتشفت بعد الزواج جانبًا مختلفًا من شخصيته، خاصة في تعامله مع الحيوانات.

وأوضحت الزوجة أنها كانت تربي كلبة صغيرة قبل الزواج، تعتبرها جزءًا من حياتها وعائلتها، لكنها فوجئت بأن زوجها يكره وجودها في المنزل ويعاملها بعدوانية شديدة.

وأضافت "سوزان": "من أول يوم دخل البيت وهو معترض على الكلبة، بيقولي إيه لازمتها ودي مش نظافة.. وأنا حاولت أشرحله إنها بالنسبة لي زي بنتي، لكن هو مكنش بيتقبل الفكرة نهائي".

وتابعت الزوجة أن الخلافات بينهما بدأت تتصاعد يومًا بعد يوم بسبب الكلبة، حيث كان يرفض الإنفاق عليها أو السماح لها بالبقاء في شقتها الخاصة، إلى أن وقع الحادث الذي وصفته بـ"القشة التي قصمت ظهر البعير"، وقالت: "يومها اتخانقنا بسببها، لقيته فجأة ماسك الكلبة ورماها من بلكونة الدور الرابع قدامي.. صرخت وانهارت أعصابي، حسيت إني عايشة مع إنسان قاسي وميت القلب".

وأكدت "سوزان" أن ما فعله زوجها لم يكن مجرد فعل انفعالي، بل دليل على طباع عنيفة وعديمة الرحمة، مشيرة إلى أنها فقدت الثقة فيه تمامًا ولم تعد قادرة على الاستمرار معه بعد تلك الواقعة. وأضافت: "قلت لنفسي لو عمل كده في روح بريئة مالهاش ذنب، يا ترى ممكن يعمل فيا إيه بكرة".

وأشارت الزوجة إلى أنها حاولت إقناع أسرتها بالتدخل في البداية، لكن زوجها رفض الاعتذار أو إظهار أي ندم على ما حدث، بل أكد لها أنه لا يريد أي "حيوانات" في حياته. وقالت: "كلامه زود خوفي ونفوري منه، وحسيت إن العشرة مستحيلة".

واختتمت "سوزان" حديثها بقولها: "أنا مش عايزة أكمل معاه.. الحياة مع إنسان عديم الرحمة خطر عليا، وأنا من حقي أعيش في أمان حتى لو كان السبب كلبتي اللي رماها".

ورفعت دعوى خلع بعد رفضه الطلاق بمحكمة الأسرة، وحملت رقم 1105 لسنة 2024، ولا تزال منظورة لم يُفصل فيها حتى الآن.