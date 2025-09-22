إعلان

رفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة من الشوارع

10:49 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

رفع سيارات متروكة ومتهالكة

كتب- علاء عمران:
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها الميداني في الشوارع والميادين الرئيسية بالعاصمة، حيث كثفت الحملات المرورية للتعامل مع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة التي تعيق حركة السير وتشوه المظهر الحضاري.
وأسفرت الحملات عن رفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة الأمنية وشرطة المرافق.
وفي السياق ذاته، شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مماثلة لرصد المخالفات المرورية والتعامل مع المركبات المهملة بالشوارع، في إطار خطة شاملة تهدف إلى رفع كافة السيارات والدراجات البخارية المتروكة، للحفاظ على السيولة المرورية وضمان سلامة المواطنين.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات بشكل دوري، بالتعاون مع ممثلي كافة الجهات المعنية، لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على النظام العام.

