أقامت "نسرين. ع"، البالغة من العمر 29 عامًا، دعوى خُلع أمام محكمة الأسرة، تطلب فيها إنهاء علاقتها الزوجية بعد عامين فقط من الزواج، مبررة طلبها بقولها: "سايب بيته وأطفاله، وبيلف ورا الراقصات"، وأنا لم أعد أحتمل حياة خالية من الأمان والكرامة.

وقالت نسرين في بداية حديثها أمام المحكمة: "تزوجته بعد خطوبة تقليدية، بدا في البداية هادئًا ومتزنًا، ويُظهر التدين والخوف من الله، لكن سرعان ما اكتشفت اهتماماته الحقيقية، التي لا تمت للحياة الزوجية بصلة، معظم وقته يقضيه في السهر، وفي المنزل يتابع الراقصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وينتظر حفلاتهن ليحضرها بنفسه".

وأضافت أنها بذلت محاولات متكررة لإصلاح الأمر، لكن دون جدوى، موضحة: "كنت أحاول أن أجذبه إلى البيت والاستقرار، لكنه لم يكن يهتم. كثيرًا ما كان يغيب حتى الفجر، ويبرر غيابه بأنه كان بصحبة أصدقائه، لكنني كنت أكتشف لاحقًا من الصور والفيديوهات أنه كان في أماكن سهر مع راقصات، وعندما واجهته، أجابني ببرود: دي حرية شخصية، ومش من حقك تدخلي فيها".

وتابعت الزوجة أنها لم تعد تجد أي دعم أو مشاركة في الحياة اليومية، قائلة: "الإيجار تأخر أكثر من مرة، وفواتير المنزل تراكمت، وأنا التي أتحمل كل الأعباء، لم يعد يهتم لا بي ولا بأبنائه، وكل تركيزه ينصبّ على من هي الراقصة الجديدة التي ظهرت، ومن تستعد لإحياء فرح أو حفلة".

وكشفت نسرين أن كرامتها تعرضت للإهانة مرارًا، مضيفة: "في إحدى المرات، رأيته يرسل هدايا لراقصة مشهورة، ويكتب لها تعليقات على العلن، بينما أنا زوجته جالسة في البيت أنتظر كلمة طيبة أو لفتة تقدير، شعرت وقتها أنني أعيش وحيدة، لا قيمة لي في حياته، ولا حتى أدنى احترام".

وأضافت أنها حاولت كثيرًا الحديث معه ومطالبته بالتغيير، لكنه كان يرفض الحوار: "في كل مرة كنت أفتح معه الموضوع، يتهمني بالمبالغة، ثم أصبح يتعمد مضايقتي، ويتركني لأيام دون أي اهتمام، بينما يقضي وقته في الخارج. في تلك اللحظة، أيقنت أن هذا الزواج قد فشل، وأنه لا أمل في استمراره".

واختتمت الزوجة حديثها قائلة: "أنا لا أطلب مالًا ولا مظاهر، فقط حياة كريمة تحترم إنسانيتي. لكن زوجي يرى سعادته في ملاحقة الراقصات، ولذلك لم أجد بدًا من طلب الخُلع، لأستعيد نفسي وكرامتي".

وقد حملت الدعوى رقم 593 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

