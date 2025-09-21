القوافل المتنقلة.. استخراج 41 ألف مستند و8 آلاف بطاقة في المحافظات

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إيفاد قوافل متنقلة مجهزة إلى عدد من المحافظات، شملت: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، مطروح، البحيرة، المنوفية، وشمال سيناء.

وخلال الفترة الأخيرة، أسفرت جهود القوافل عن: استخراج 8917 بطاقة رقم قومي، وإصدار 41,219 مستندًا مميكنًا، وتوصيل 738 بطاقة رقم قومي و91 مستندًا عبر الطلبات الجماهيرية بالأرقام المختصرة (15340) و(15341)، وتنفيذ 58 مأمورية خاصة للحالات الإنسانية (مرضى – كبار السن – ذوي الهمم)، وإصدار وتجديد 222 بطاقة في مأموريات خاصة للعاصمة الإدارية والنوادي الرياضية، وإنهاء إجراءات 365 بطاقة داخل المركز النموذجي (قادرون باختلاف).

وأكدت الوزارة أن هذه القوافل المتنقلة لاقت إشادة واسعة من المواطنين، لما توفره من وقت وجهد، وتعكس حرص الداخلية على تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل حضاري يراعي البعد الإنساني.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الدور المجتمعي وتبني إجراءات تيسّر حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر.

