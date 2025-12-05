إعلان

ضبط 11 متهمًا استغلوا 9 أطفال في التسول

كتب : علاء عمران

12:48 م 05/12/2025

الداخلية تضبط 15 متهماً لاستغلال 20 طفلاً في التسو

في ضربة حاسمة لجرائم استغلال الأطفال، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة عن نجاح الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط (11) شخصًا، بينهم خمسة لديهم سوابق جنائية، لقيامهم بتكوين تشكيل إجرامي لاستغلال الأطفال في أعمال التسول والبيع الإلحاحي في محافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القوة الأمنية تمكنت من ضبط (6 رجال و 5 سيدات) وبصحبتهم (9 أحداث) من المعرضين للخطر، حيث كانوا يُستخدمون في استجداء المارة وبيع السلع بأسلوب إلحاحي.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي المتمثل في استغلال حاجة الأطفال لتحقيق مكاسب غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

كما أكدت وزارة الداخلية على حرصها على سلامة الأطفال، حيث تم تسليم المجني عليهم لأهاليهم بعد أخذ التعهدات بضمان حسن رعايتهم، فيما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في دور الرعاية المتخصصة.

