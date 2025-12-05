ضبط شخصين لاتهامهما بغسل 200 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في تتبع وملاحقة ثروات ناتجة عن أنشطة إجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين تورطا في قضية غسل أموال كبرى.

وقاما المتهمان بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، حيث استوليا على أموالهم بزعم استثمارها في مشاريع وهمية بالإنتاج الحيواني والداجني مقابل أرباح زائفة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال، والبالغ قيمتها (200 مليون جنيه)، وإضفاء "الصبغة الشرعية" عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

ولجأ المتهمان إلى عدة طرق لدمج الأموال في الاقتصاد، شملت: شراء الوحدات السكنية والأراضي الزراعية، واقتناء السيارات باهظة الثمن، وتأسيس شركات كواجهة لنشاطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين لمواجهة جرائم النصب وغسل الأموال التي قاما بها.