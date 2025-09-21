دفاع "عتال عين شمس" يطلب عرضه على الطب النفسي

كتب- رمضان يونس:

نظرت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، دائرة "عين شمس"، أولى جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"عتال عين شمس"، لاتهامه بقتل زوجته انتقامًا منها بدعوى شكه في سلوكها ونسب نجله له.

وطالب دفاع المتهم، خلال الجلسة، بعرض موكله على الطب النفسي وإيداعه مستشفى العباسية للصحة النفسية والعصبية، لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية، وإعداد تقرير وافٍ حول حالته وما إذا كان يعاني من أي خلل يؤثر على مسئوليته الجنائية.

كما ادعى "عماد جمال"، وكيلاً عن ورثة المجني عليها، بمبلغ 50 ألفًا وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وأعلن انضمامه إلى النيابة العامة في طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم "كامل. ط"، يعمل عتالًا في البناء، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لزوجته "شيماء. ي"، في القضية رقم 802 لسنة 2025 جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 815 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، وذلك يوم 9 يناير 2025.

وذكرت النيابة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل زوجته بدافع شكوك وهمية في سلوكها ونسب نجله له، فأعد لذلك سلاحًا أبيض "سكينًا"، وباغتها داخل غرفة نومها، مسددًا إليها ست طعنات في البطن وطعنة قاتلة في الرقبة، ما أودى بحياتها على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية.

وخلال استجوابه، أقر المتهم تفصيلًا بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه أقدم على قتل زوجته إثر خلافات بينهما بسبب شكوكه غير المثبتة، حيث استل سكينًا من المطبخ وطعنها عدة مرات في البطن، قبل أن يوجه إليها طعنة أخيرة في الرقبة حتى تأكد من وفاتها.

وأثبتت تحريات رجال البحث الجنائي صحة ما جاء بالتحقيقات، وأن الواقعة نشبت إثر خلافات زوجية متكررة، انتهت بإقدام المتهم على قتل زوجته طعنًا بسكين، انتقامًا لشبهات لا أساس لها.

وأحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام الأول، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عما أسند إليه.