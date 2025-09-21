إعلان

ضبط المتهم بالاعتداء على مالك ورشة ونجله بسبب خلافات على أولوية المرور في الدقهلية

01:08 م الأحد 21 سبتمبر 2025

ضبط تعبيرية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من (مالك ورشة ونجله - مقيمان بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) بتضررهما من أحد الأشخاص- مقيم بذات العنوان؛ لقيامه بالاعتداء عليهما بالضرب بعصا خشبية وإحداث إصابتهما بكدمات متفرقة على إثر مشاجرة حدثت بينهم لخلافات على أولوية المرور بدائرة القسم.

وأمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتخلصه من العصا الخشبية المستخدمة في الاعتداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاعتداء على مالك ورشة خلافات الدقهلية
