واقعة ذبح سائق "الكوم الأخضر"..عرض "أبواتاتا"على الطب الشرعي

كتب ـ رمضان يونس:

اقتادت مأمورية من رجال مباحث الطالبية بالجيزة، "إسلام أبو اتاتا" إلى مصلحة الطب الشرعي تنفيذا لأمر النيابة العامة، لأخذ عينة من الدم لإجراء تحليل مخدرات لبيان عما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة وقت ارتكابه جريمة قتل المجني عليه "محمد اوزعه" ذبحا وسط الشارع من عدمه.

وقررت نيابة الطالبية الجزئية بالجيزة، حبس المتهم "إسلام" الشهير بـ"أبو اتاتا"، 15يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بذبح شاب يُدعى "محمد اوزعه" بسكين فى وضح النهار في أحد شوارع منطقة الكوم الأخضر بالهرم.

واستعجلت تقرير الطب الشرعي الموقع على جثمان المجني عليه والذي سيكشف مدى الإصابات التي تعرض لها السائق، فيما استمعت لأقوال أسرة الضحية وناقشت شهود العيان في الواقعة.

وتحفظت قوات الشرطة على سجلات كاميرات المراقبة بموقع الجريمة، والتي تكشف ملابسات الجريمة وما جرى فيها.

الجريمة وقعت قبل صلاة الجمعة الماضية، رصدت إحدى كاميرات المراقبة فيديو يوضح الجريمة- يتحفظ مصراوي على نشره لما يتضمنه من مشاهد مزعجة- حيث ظهر المتهم وهو يسير بجوار المجني عليه واضعًا يده على كتفه، ثم باغته بطعنات متتالية قبل أن يذبحه وسط ذهول الأهالي.

قوة أمنية من رجال البحث الجنائي بالجيزة، تمكنت من ملاحقة المتهم بعد دقائق من ارتكاب الجريمة ، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه استدرج المجني عليه بحيلة، بعدما ادعى إصابته بوعكة صحية وطلب منه توصيله بالتوك توك، قبل أن ينفذ مخططه الإجرامي.