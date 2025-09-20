فيديو مثير.. "توك توك" يضايق الطالبات بالجيزة والسائق في قبضة الأمن

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعرض لمجموعة من الطالبات ومضايقتهن أمام إحدى المدارس بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المركبة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.