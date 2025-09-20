فيديو صادم | 4 شباب يتعاطون المخدرات بالشارع.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص يتعاطون المواد المخدرة وبحوزتهم كلب، وذلك بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بالفيديو (4 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بالجيزة)، وبحوزتهم الكلب المشار إليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة.

