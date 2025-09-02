إعلان

ضبط صانعة محتوى بالبساتين لنشر فيديوهات خادشة للحياء

01:59 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
أعلنت وزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة للحياء في منطقة البساتين.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، بالإضافة إلى رقصها بملابس خادشة للحياء العام.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة، مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

