الداخلية تضبط 366 قضية مخدرات وتنفذ 86 ألف حكم قضائي

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج ضخمة في ضبط القضايا الجنائية وتعزيز السيطرة الأمنية.

تمكنت الأجهزة من ضبط 366 قضية مواد مخدرة، تورط فيها 415 متهمًا، وضبطت كميات كبيرة من المخدرات شملت أكثر من 391 كيلو جرام من الحشيش، و57 كيلو جرام من الهيدرو، و30 كيلو جرام من البانجو، و13 كيلو جرامًا من الهيروين، إلى جانب كميات من الآيس والشابو والاستروكس والبودر والأفيون، بالإضافة إلى 1979 قرصًا مخدرًا.

وفي مجال مكافحة حيازة الأسلحة، تم ضبط 163 قطعة سلاح ناري بحوزة 145 متهمًا، بينها 10 بنادق آلية، و22 بندقية خرطوش، و3 مسدسات، و128 فرد خرطوش، فضلًا عن 156 طلقة و10 خزائن و348 قطعة سلاح أبيض.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 86,226 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بينها 383 حكم جناية، و27,605 حكم حبس جزئي، و4,843 حكم حبس مستأنف، و40,885 حكم غرامة، و12,510 مخالفة.

وضبطت الأجهزة الأمنية 3 تشكيلات عصابية مكونة من 11 متهمًا ارتكبوا 6 حوادث متنوعة، بجانب القبض على 30 متهمًا هاربًا و18 من العناصر القائمة بأعمال البلطجة.

وفي إطار مواجهة المخالفات المرورية، تم ضبط 21,038 مخالفة متنوعة، وضبط 271 دراجة نارية مخالفة، إضافة إلى فحص 62 سائقًا على الطرق السريعة وتبين تعاطي 12 منهم للمواد المخدرة.

واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة استمرار الحملات الأمنية المكثفة للحفاظ على الأمن والاستقرار بجميع أنحاء الجمهورية.