سقوط متهم حاول غسل 12 مليون جنيه بالمنوفية

القاهرة - مصراوي:

في ضربة جديدة ضد جرائم غسل الأموال، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إسقاط عنصر إجرامي خطير بالمنوفية، تورط في غسل ما يقارب 12 مليون جنيه حصيلة نشاطه غير المشروع في الهجرة غير الشرعية.

المتهم حاول تضليل الأجهزة الأمنية بإخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأنها شرعية من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات لإصباغها بالصبغة القانونية.

لكن جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، كشفت مخططه وأسقطت أوهامه.