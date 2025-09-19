إعلان

سقوط متهم حاول غسل 12 مليون جنيه بالمنوفية

02:39 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

غسيل-الأموال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

في ضربة جديدة ضد جرائم غسل الأموال، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إسقاط عنصر إجرامي خطير بالمنوفية، تورط في غسل ما يقارب 12 مليون جنيه حصيلة نشاطه غير المشروع في الهجرة غير الشرعية.

المتهم حاول تضليل الأجهزة الأمنية بإخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأنها شرعية من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات لإصباغها بالصبغة القانونية.

لكن جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، كشفت مخططه وأسقطت أوهامه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غسيل أموال المنوفية الداخلية الشرطة عنصر إجرامي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الأوقاف لمصراوي: نرصد عمل أئمة في مِهن لا تليق.. وتحسين أحوالهم أولوية قصوى
عاجل| نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025