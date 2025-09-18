إعلان

قرار من الجنايات بشأن البلوجر سوزي الأردنية في اتهامها ببث فيديوهات خادشة

04:40 م الخميس 18 سبتمبر 2025

سوزي الأردنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة حبس البلوجر المعروفة بـ"سوزي الأردنية" 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت الجهات المختصة التحفظ على أموال وممتلكات المتهمة على خلفية اتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها غير المشروع عبر نشر محتوى خادش على "تيك توك".

وطلبت النيابة سرعة إجراء التحريات حول المقاطع المتداولة للمتهمة، والتي تضمنت إيحاءات خادشة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض عليها بالقاهرة بعد ورود بلاغات تتهمها بالترويج لمحتوى منافٍ للآداب العامة، بهدف تحقيق نسب مشاهدة وجني أرباح مالية.

وبمواجهتها أقرت بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوزي الأردنية محكمة جنايات القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي غسل أموال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون