إعلان

ضبط سائق بتهمة السير عكس الاتجاه وسب شخص أعلى كوبري المظلات

09:27 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

السائق المشكو في حقه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات مباحث القاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سير قائد سيارة "ملاكي" عكس الاتجاه والتعدي بالسب على شخص أعلى كوبري المظلات بدائرة قسم شرطة الساحل.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سير عكس الاتجاه كوبري الساحل القاهرة سب اعتداء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
470 تذكرة "اندازول" تقود سائق ترعة زنين للسجن المؤبد

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان