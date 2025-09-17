ضبط سائق بتهمة السير عكس الاتجاه وسب شخص أعلى كوبري المظلات
09:27 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
القاهرة - مصراوي:
كشفت تحريات مباحث القاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سير قائد سيارة "ملاكي" عكس الاتجاه والتعدي بالسب على شخص أعلى كوبري المظلات بدائرة قسم شرطة الساحل.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
