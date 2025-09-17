كتب - محمد شعبان:

حالة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو صادم يظهر فتاة فاقدة الوعي داخل مركبة "توك توك" يستقلها شخصان في إحدى مناطق الجيزة، وسط شكوك بأنها تحت تأثير المخدرات.

تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة لفحص الواقعة، وتمكنت من تحديد وضبط "التوك توك" والمتهمين؛ سائق وعاطل يرافقهما الفتاة، وجميعهم مقيمون في نطاق القاهرة والجيزة.

وبتفتيشهم، عُثر بحوزة أحدهم على كمية من مخدر "البودر"، ليتبين أن الفتاة فقدت وعيها بعد تعاطي جرعة زائدة، بينما أقر المتهم بحيازته المادة المخدرة بقصد الإتجار.

جرى التحفظ على "التوك توك" والمتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لتغلق الأجهزة الأمنية ملف واقعة هزت الشارع والرأي العام.