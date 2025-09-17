نايم على الهوا.. ضبط سائق توك توك تحت تأثير المخدرات بعين شمس

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد مركبة "توك توك" في حالة عدم اتزان ويبدو عليه آثار تعاطي المواد المخدرة بالقاهرة.

وبالفحص، تم تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، واعترف بتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق.