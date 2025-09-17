إعلان

نايم على الهوا.. ضبط سائق توك توك تحت تأثير المخدرات بعين شمس

05:39 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد مركبة "توك توك" في حالة عدم اتزان ويبدو عليه آثار تعاطي المواد المخدرة بالقاهرة.

وبالفحص، تم تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، واعترف بتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سائق توك توك تحت تأثير المخدرات عين شمس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان