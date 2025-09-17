رجلان و8 سيدات.. تفاصيل ضبط شبكة دعارة جديدة بالعجوزة

كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادياً صحياً "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وخلال المداهمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 سيدات، إحداهن تحمل جنسية أجنبية، إضافة إلى شخصين آخرين، بينهم 3 لهم معلومات جنائية سابقة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.