قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم، تأجيل محاكمة 41 متهماً في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، المعروفة بخلية النزهة الإرهابية، لجلسة 11 نوفمبر للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى يوليو 2015، تولى المتهمون من الأول وحتى السادس قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات، بأن طوروا الجماعات المسلحة.

ووجه للمتهمين من السادس وحتى الـ21 تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة، ووجه للمتهمين جميعاً تهم تمويل الجماعة بالمال والأسلحة والذخيرة.

كما وُجه للمتهمين الـ12 و13 و14 و15 و16 و30 و38 تهمة قتل المجني عليه "كمال. ه"، والشروع في قتل آخرين، بالإضافة إلى اتهامات بتفجير عبوة مفخخة عن بُعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة.



