"نام وهو واقف".. فيديو صادم لشاب تحت تأثير المخدرات بالجيزة

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أحد الأشخاص في حالة غير طبيعية تحت تأثير تعاطي المخدر في الجيزة.

وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية الشاب الظاهر في الفيديو، حيث تبين أنه ذو معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر.

وأوضح والده، الذي يعمل سائقًا، أن الفيديو قديم وتم تصويره قبل عدة أسابيع، مؤكدًا أن نجله من متعاطي المواد المخدرة، وأنه يخضع حاليًا للعلاج داخل إحدى مستشفيات العلاج النفسي والإدمان، وهو ما أكدته التحريات الأمنية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

"أثناء انتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟

شكوك أم تنتهي بجريمة.. قصة مقتل "داليا" على يد شقيقها ووالدتها بالجيزة