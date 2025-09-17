إعلان

"نام وهو واقف".. فيديو صادم لشاب تحت تأثير المخدرات بالجيزة

01:04 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

شاب تحت تأثير المخدرات

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أحد الأشخاص في حالة غير طبيعية تحت تأثير تعاطي المخدر في الجيزة.

وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية الشاب الظاهر في الفيديو، حيث تبين أنه ذو معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر.

وأوضح والده، الذي يعمل سائقًا، أن الفيديو قديم وتم تصويره قبل عدة أسابيع، مؤكدًا أن نجله من متعاطي المواد المخدرة، وأنه يخضع حاليًا للعلاج داخل إحدى مستشفيات العلاج النفسي والإدمان، وهو ما أكدته التحريات الأمنية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المخدرات تعاطي المخدر الجيزة
