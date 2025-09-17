بعد فيديو متداول.. ضبط شخص سخر من فتاة أثناء استجدائه بالدقهلية

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص يسخر من فتاة أثناء قيامها باستجدائه.

وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، مقيم بمركز بلقاس، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بدعوى المزاح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتسليم الفتاة لأسرتها مع التعهد بحسن رعايتها.

