إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي
10:30 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كتب- علاء عمران:
شهد الطريق الأوسطي صباح اليوم الأربعاء حادث انقلاب ميكروباص، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.
كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت إشارة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية و6 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بونش مروري لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.
وبالمعاينة تبين أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة 6 ركاب بكدمات وجروح متفرقة.
جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
