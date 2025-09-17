إعلان

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

10:30 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

حادث انقلاب سيارة ميكروباص

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- علاء عمران:
شهد الطريق الأوسطي صباح اليوم الأربعاء حادث انقلاب ميكروباص، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.
كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت إشارة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية و6 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بونش مروري لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.
وبالمعاينة تبين أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة 6 ركاب بكدمات وجروح متفرقة.
جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب ميكروباص الطريق الأوسطي اصابة اشخاص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟