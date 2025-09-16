إعلان

الداخلية ترد على سيدة ادعت ضبط شقيقها دون وجه حق ببني سويف

06:53 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

السيدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو متداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام رجال الشرطة بقسم شرطة بنى سويف بالقبض على شقيق زوجها دون وجه حق وتلفيق قضية له.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13الجارى تبلغ لقسم شرطة بنى سويف بحدوث مشاجرة بين طرف أول (شقيق زوج الظاهرة بمقطع الفيديو وإثنين آخرين "لهم معلومات جنائية") طرف ثانى (شخصين "لهما معلومات جنائية) لخلافات مالية فيما بينهم تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب.

وأمكن ضبط الطرفين فى حينه وبحوزة شقيق زوج الظاهرة بالمقطع (فرد خرطوش، سلاح أبيض) وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة بنى سويف)، وبمواجهتها إعترفت بإدعائها الكاذب لمحاولة التشكيك فى ملابسات ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة خلاف مالي بني سويف فيديو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه