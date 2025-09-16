الداخلية ترد على سيدة ادعت ضبط شقيقها دون وجه حق ببني سويف

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو متداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام رجال الشرطة بقسم شرطة بنى سويف بالقبض على شقيق زوجها دون وجه حق وتلفيق قضية له.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13الجارى تبلغ لقسم شرطة بنى سويف بحدوث مشاجرة بين طرف أول (شقيق زوج الظاهرة بمقطع الفيديو وإثنين آخرين "لهم معلومات جنائية") طرف ثانى (شخصين "لهما معلومات جنائية) لخلافات مالية فيما بينهم تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب.

وأمكن ضبط الطرفين فى حينه وبحوزة شقيق زوج الظاهرة بالمقطع (فرد خرطوش، سلاح أبيض) وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة بنى سويف)، وبمواجهتها إعترفت بإدعائها الكاذب لمحاولة التشكيك فى ملابسات ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية.