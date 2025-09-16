دفاع المتهمين في قضية مينا موسى: المتهم الثاني لم يكن على علم بالجريمة

كتب - رمضان يونس:

استمعت محكمة استئناف جنايات شمال القاهرة بالعباسية إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية قتل ممرض المنيا "مينا موسى"، في ثاني جلسات استئنافهما على حكم إدانتهما بالإعدام والمؤبد عن الجريمة التي ارتكبها المتهمان بحق المجني عليه.

خلال الجلسة التي عقدت في غرفة المداولة، طالب المستشاران محمد عامر وأحمد سامي المليجي من هيئة المحكمة بتأييد حكم أول درجة الصادر بحق الجناة بالإعدام والمؤبد، مؤكدين دعمهم لتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وترافع محمد الجبالي، وكيلًا عن المتهم الثاني، مدعيًا انتفاء اشتراك المتهم الثاني مع المتهم الأول وعدم علمه بما كان يخطط له الأول لتنفيذ الجريمة، كما أشار إلى عدم رصد كاميرات المراقبة للمتهم الثاني في مسرح الواقعة أثناء ارتكاب القتل والتخلص من الجثة.

وأشار الجبالي في مرافعته أمام المحكمة إلى أن المتهم الأول، المدان بالإعدام، أدلى باعتراف تفصيلي بارتكاب الجريمة، وأقر بأن المتهم الثاني لم يكن على علم بوقوعها، وأنه شارك فقط في احتجاز الممرض دون أن يعرف نوايا الأول.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية قد أدانت المتهم الأول بالإعدام شنقًا، والثاني بالسجن المؤبد، في واقعة قتل الممرض "مينا موسى"، وتقطيع جسده والتخلص منه في إحدى الترع، بعد أخذ رأي مفتي الديار المصرية الشرعي في القضية.

وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين نظرًا لما ارتكباه من أفعال إجرامية بحق المجني عليه.

وخلال استجواب المتهم الأول، ذكر أنه لا يتذكر أي شيء ويعاني من مرض بالقلب، وطالب بتوفير العلاج له، بينما أنكر المتهم الثاني التهمة المنسوبة إليه قائلًا: "والله ما عملت معاه حاجة".

وأحالت النيابة العامة المتهمين، بعد ثبوت قيامهما بقتل المجني عليه "مينا موسى" مع سبق الإصرار والترصد، بغرض طلب فدية من أسرته.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية تفاصيل الجريمة، حيث تبين أن المتهمين طمعا في الحصول على مقابل مادي من والد الشاب، فخططا لنشر إعلان وهمي يطلب ممرضين لأحد الأشخاص برواتب مغرية، لاستدراج الضحية بحجة توفير فرصة عمل، مع إغراءه بمقابل مادي ضخم.