تحرش لفظي يتطور لاعتداء بالضرب في الإسكندرية

القاهرة - مصراوي:

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعًا، بعدما ظهر خلاله شخص يتحرش لفظيا بفتاة أثناء سيرها رفقة شقيقها الصغير بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، قبل أن يتطور الموقف إلى اعتداء بالسب والضرب.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغ رسمي بالواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد مصورة الفيديو، وأكدت أن الحادثة وقعت بتاريخ 13 الجاري، حيث عاكسها المشكو في حقه لفظيا أثناء سيرها مع شقيقها الأصغر والبالغ من العمر 7 سنوات، وعندما حاول الطفل معاتبته، اعتدى عليهما المتهم بالسب والضرب، فيما حاول والده انتزاع هاتفها المحمول لمنعها من التصوير.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين (سائق وابنه – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة القسم)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.