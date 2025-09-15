نجت من القصف وماتت بعضة كلب.. مأساة طفلة فلسطينية في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

قصة إنسانية حزينة شهدتها منطقة أكتوبر، بعدما تحولت عضة كلب ضال إلى كارثة أودت بحياة طفلة فلسطينية لم تتجاوز سنوات عمرها الأولى.

مطلع عام 2024، جاءت الطفلة إلى مصر مع والدتها وأشقائها الخمسة بحثًا عن علاج لمرض عضال أصاب جسدها الصغير، وأقامت الأسرة داخل كمبوند شهير.

لكن بعد فترة قصيرة، اضطرت الأم لمغادرة مصر مع إحدى بناتها إلى سلوفينيا لاستكمال العلاج، تاركة جوري وباقي إخوتها في القاهرة.

قبل شهرين وأثناء لهوها أسفل العقار، باغتها كلب ضال وعضها. لم تتلقَ الطفلة وقتها أي أمصال أو علاج، لتبدأ رحلة صراع صامت مع المرض. وبعد أسابيع، ظهرت على جوري أعراض داء السعار، ما استدعى إدخالها غرفة العناية المركزة.

ورغم محاولات الأطباء إنقاذها، لفظت جوري أنفاسها الأخيرة قبل أيام، متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية، لتتحول رحلتها للعلاج إلى مأساة مفجعة هزت القلوب.