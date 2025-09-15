إعلان

نجت من القصف وماتت بعضة كلب.. مأساة طفلة فلسطينية في أكتوبر

05:34 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

كلب مسعور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

قصة إنسانية حزينة شهدتها منطقة أكتوبر، بعدما تحولت عضة كلب ضال إلى كارثة أودت بحياة طفلة فلسطينية لم تتجاوز سنوات عمرها الأولى.

مطلع عام 2024، جاءت الطفلة إلى مصر مع والدتها وأشقائها الخمسة بحثًا عن علاج لمرض عضال أصاب جسدها الصغير، وأقامت الأسرة داخل كمبوند شهير.

لكن بعد فترة قصيرة، اضطرت الأم لمغادرة مصر مع إحدى بناتها إلى سلوفينيا لاستكمال العلاج، تاركة جوري وباقي إخوتها في القاهرة.

قبل شهرين وأثناء لهوها أسفل العقار، باغتها كلب ضال وعضها. لم تتلقَ الطفلة وقتها أي أمصال أو علاج، لتبدأ رحلة صراع صامت مع المرض. وبعد أسابيع، ظهرت على جوري أعراض داء السعار، ما استدعى إدخالها غرفة العناية المركزة.

ورغم محاولات الأطباء إنقاذها، لفظت جوري أنفاسها الأخيرة قبل أيام، متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية، لتتحول رحلتها للعلاج إلى مأساة مفجعة هزت القلوب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كلب ضال كلب مسعور عقر كلب أكتوبر طفلة فلسطينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتنياهو يستقوي بأمريكا ويتحدى العرب وأوروبا: حكومات ضعيفة.. وسنضرب حماس أينما كانوا
رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
بث مباشر.. قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم