مشاهدات بأي ثمن.. الأمن يطيح بمروج فيديوهات خادشة على السوشيال ميديا

القاهرة - مصراوي:

واصل ضباط قطاع الشرطة المتخصصة جهودهم في مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن شخصا يعمل على تصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة تمثل اعتداء على قيم المجتمع وبثها بمواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة؛ بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.