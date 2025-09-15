إعلان

تغيب ابنتي إبراهيم سعيد للمرة الثانية عن جلسة دعوى ضم الحضانة

12:24 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

إبراهيم سعيد

background

كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي محمد رشوان، وكيل لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد، عن استمرار تغيب ابنتي موكله عن جلسة العرض على خبيرين نفسي واجتماعي، رغم إعلانهما رسميًا بموعد الجلسات من المحكمة، لتخييرهما في الدعوى المقامة من والدهما لضم حضانتهما.

وقررت محكمة أسرة النزهة تأجيل الدعوى المقامة من إبراهيم سعيد، والتي يطالب فيها بضم حضانة ابنتيه بدلاً من والدتهما، إلى جلسة 21 سبتمبر الجاري.

وسبق للمحكمة أن قضت بشطب الدعوى التي أقامتها طليقة اللاعب، والتي طالبت فيها بإلزامه بسداد المصروفات الدراسية لابنتيه، بسبب عدم حضورها جلسات المحاكمة.

كما كانت جهات التحقيق قد قررت إخلاء سبيل إبراهيم سعيد في القضايا التي أقامتها ضده طليقته وابنتاه، بعد قبول الطعن المقدم منه على حكم حبسه.

إبراهيم سعيد الحضانة محكمة أسرة النزهة
