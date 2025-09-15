إعلان

الداخلية تضبط 9 ملايين جنيه من تجار العملة

10:57 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة تقترب من 9 ملايين جنيه.

جاء ذلك في إطار حملات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، لملاحقة المتورطين في أنشطة السوق السوداء والمضاربة بأسعار العملات.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك استمرارًا للضربات الأمنية التي تستهدف جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وزارة الداخلية النقد الأجنبي العملات الأجنبية مكافحة جرائم الأموال العامة
