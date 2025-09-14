صدمة وانهيار ومأساة طفولية.. حوادث الجيزة في 24 ساعة

كتب - محمد شعبان:

لم تمر الساعات الأخيرة على محافظة الجيزة بهدوء، بل حملت في طياتها مشاهد مأساوية وبلاغات صادمة هزت الشارع، ما بين نهاية مأساوية لعامل، وطفل صغير دفع حياته ثمن لهوه البريء، وجريمة اعتداء طالت طفلاً آخر.

البداية من حي بولاق الدكرور المكتظ بسكانه، ضاقت الأرض بعامل، سئم ارتفاع وتيرة خلافاته الزوجية واعتياد رفيقة دربه على ترك عش الزوجية فدخل في أزمة نفسية بات معها أسيرًا للاكتئاب ليقرر إنهاء حياته متناولا جرعة من "سم فئران" ليفارق الحياة على الفور.

وفي البدرشين جنوب المحافظة، تحولت لحظات لعب بريئة لطفل إلى مأساة، بعدما صُعق بالكهرباء في الشارع أمام منزله، ليلقى مصرعه على الفور وسط صدمة الأهالي.

أما في أوسيم، فقد حضرت ربة منزل تحمل في قلبها ألمًا وغضبًا، اصطحبت صغيرها الذي لم يتجاوز العشر سنوات إلى قسم الشرطة، لتحرر محضرًا ضد شاب متهمةً إياه بالاعتداء على فلذة كبدها لتتحرك قوة أمنية على الفور وتنجح في ضبطه.