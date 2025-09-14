بلطجي المطرية في قبضة الشرطة بعد فيديو صادم على السوشيال

القاهرة - مصراوي:

مقطع فيديو انتشر بسرعة البرق على مواقع التواصل، رجل يحمل سلاحا أبيض في وضح النهار يفرض سيطرته على المارة بشارع في منطقة المطرية بالقاهرة.

مشهد أثار غضب وخوف الأهالي، الأمن تحرك فور تداول الفيديو، وبالفحص تبيّن عدم وجود أي بلاغات رسمية وقتها لكن جهود البحث حسمت الأمر وتم تحديد هوية المتهم وضبطه.

المتهم "عاطل – له معلومات جنائية" ومقيم بالقاهرة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على السلاح الأبيض الظاهر بالفيديو وبمواجهته اعترف أنه ارتكب الواقعة تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة.

القوات اتخذت الإجراءات القانونية، وأسدل الستار على مشهد أثار الرأي العام.