إعلان

بلطجي المطرية في قبضة الشرطة بعد فيديو صادم على السوشيال

07:24 م الأحد 14 سبتمبر 2025

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

مقطع فيديو انتشر بسرعة البرق على مواقع التواصل، رجل يحمل سلاحا أبيض في وضح النهار يفرض سيطرته على المارة بشارع في منطقة المطرية بالقاهرة.

مشهد أثار غضب وخوف الأهالي، الأمن تحرك فور تداول الفيديو، وبالفحص تبيّن عدم وجود أي بلاغات رسمية وقتها لكن جهود البحث حسمت الأمر وتم تحديد هوية المتهم وضبطه.

المتهم "عاطل – له معلومات جنائية" ومقيم بالقاهرة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على السلاح الأبيض الظاهر بالفيديو وبمواجهته اعترف أنه ارتكب الواقعة تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة.

القوات اتخذت الإجراءات القانونية، وأسدل الستار على مشهد أثار الرأي العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بلطجي المطرية القاهرة فيديو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام