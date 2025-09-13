كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها إحدى السيدات أثناء تعاطي المواد المخدرة والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء بمحافظة كفر الشيخ.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيدة المشار إليها والقائم على تصويرها "زوجها" – لهما معلومات جنائية – مقيمان بكفر الشيخ، وعُثر بحوزة الأخير على كمية من مخدر "الشابو".

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، ونشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما للنيابة المختصة للتحقيق.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا:

"أثناء انتظار عروسه".. عريس يطفئ ماس كهربائي بمركز تجميل "كوافير" قبل وقوع كارثة

"مبحبوش ومش عايزاه".. كيف نفذت عروس البحيرة جريمة قتل زوجها بعد 5 أيام من الزفاف؟

شكوك أم تنتهي بجريمة.. قصة مقتل "داليا" على يد شقيقها ووالدتها بالجيزة