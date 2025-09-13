إعلان

محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية العجوزة".. اليوم

06:30 ص السبت 13 سبتمبر 2025

محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية العجوزة".. اليوم

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، إعادة محاكمة 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية العجوزة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة المتهمين وآخرين لاتهامهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

محكمة جنايات مستأنف بدر جماعة إرهابية خلية العجوزة المستشار حمادة الصاوى نيابة أمن الدولة العليا
