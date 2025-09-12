كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالترجل من سيارته والتعدى على القائم بتصوير المقطع بالسب بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تقدم المذكوران ببلاغات متبادلة بقسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة بالتعدى على بعضهما بالسب والضرب فى إطار الخلافات على أولوية المرور.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.