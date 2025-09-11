إعلان

ضبط 11 شركة وهمية للنصب بزعم تسفير المواطنين للخارج

12:52 م الخميس 11 سبتمبر 2025

حملة أمنية مُكبرة- أرشيفية

كتب - عاطف مراد:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال، حيث تمكنت من ضبط 11 شركة غير مرخصة تخصصت في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

وكشفت تحريات قطاعي الأمن العام والوثائق أن المتهمين روجوا لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب الضحايا والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل عقود عمل وهمية بالخارج.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط 12 من مالكي ومديري الشركات، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهم على عدد من جوازات السفر، وطلبات التوظيف، وعقود عمل بالخارج، فضلًا عن دفاتر وأكلاشيهات، و15 هاتفًا محمولًا، و9 أجهزة لاب توب، وتبين بفحصها احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

حملة امنية ضبط شركات وهمية تسفير المواطنين للخارج
