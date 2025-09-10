جثة أعلى الدائري والثانية بالأسفل.. حادث مروع في الوراق

كتب - محمد شعبان:

شهد الطريق الدائري في منطقة الوراق حادثًا مروعًا بعد تصادم سيارتين ميكروباص بين الطلعة والنزلة في اتجاه الهرم.

حادث دموي خلف جثتين و4 مصابين بينهما إصابات خطيرة، وسط فوضى مرورية وتوتر شديد بين السائقين والمارة.

تبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام مباشر بين سيارتين ميكروباص على أعلى الدائري، ما أدى إلى سقوط جثة أحد الركاب أعلى الطريق، فيما وجدت جثة أخرى أسفل الدائري. كما أصيب 4 أشخاص آخرين بجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الفوري.

انتقل رجال المرور على الفور إلى مكان الحادث، وفرضت الشرطة كردونا أمنيًا بالمنطقة، بينما بدأت التحقيقات لتحديد أسباب التصادم وتقييم الأضرار.